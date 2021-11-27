Здоровый
Образ
Жизни
Кабинет
Проведение занятий онлайн
в любое время!
Лучшие огненные тренеры России
проводят тренировки для Вас!
Широкий спектр тренировок
и онлайн ведение питания
Почему нужно худеть и какие проблемы могут быть от лишнего веса
Низкий уровень
тестостерона Высокое кровяное
давление Жировая болезнь
печени Определенные виды рака Заболевание почек Апноэ сна Болезни сердца и инсульты Сахарный диабет 2 типа
По данным исследования
NIDDK
Низкий уровень тестостерона

Лишний вес – это чрезмерное увеличение жировой ткани, создающее угрозу жизни и здоровью человека. Лишний вес набирают незаметно, но избавиться от него довольно трудно, особенно когда уже появились проблемы со здоровьем.

Концентрация тестостерона у мужчин с повышенным ИМТ на 40-50% ниже, чем у лиц с нормальным ИМТ. Ожирение у мужчин связано с низкими концентрациями тестостерона, которые не являются вторичными по отношению к увеличению концентрации эстрадиола.

Что делать, если вы осознали наличие у себя лишнего веса? В первую очередь – не кидаться в крайности. Самый лучший вариант – комплексный подход, при котором программа избавления от избыточного веса будет состоять из всех необходимых мер – правильного питания, физической активности и подходящего образа жизни в целом.

6 причин по которым необходимо привести свой вес в норму
Улучшить свое здоровье

Набор лишних килограммов увеличивает риск развития многих заболеваний. В запущенных случаях ожирение может стать причиной летального исхода. Поэтому если есть лишние килограммы, то в интересах здоровья следуют от них избавляться. Для этого нужно следить за питанием и не пренебрегать физическими нагрузками.

Легкость и активность

Сбрасывая ненужный организму вес, мы получаем возможность заниматься теми видами деятельности, которые раньше не могли себе позволить. С улучшением физической формы, мы можем позволить себе гораздо больше. Это ли не стимул? Однозначно да!

Повышение самооценки

Когда удается успешно избавляться от избыточного веса, это несомненно поднимает настроение. Внешний вид всегда важен для человека, поэтому сбрасывая лишние кг, мы себя чувствуем лучше не только физически, но и психологически.

Исполнить мечту

Похудение для многих является важной целью или мечтой. А их исполнение - это эмоциональный подъем и ощущение, что мы добились чего-то значимого, ведь путь к стройности и здоровью требует немалых усилий.

Избавиться от стресса

За счет физических упражнений наш организм вырабатывает вещества, которые вызывают положительные эмоции и расслабление. Очень важно вести активный образ жизни.

Носить любую одежду

Избавляясь от лишнего веса, мы можем позволить себе наряжаться в то, что нравится. Это конечно больше эстетический аспект, но для многих он очень важен, ведь улучшается психологическое состояние. Но не будем забывать о том, что в первую очередь нормальный ИМТ — залог здоровья.

100% индивидуальный
план питания
+ расчет калорий и суточных энергозатрат

Зарегистрируйтесь бесплатно на нашем сайте, пройдите небольшой опрос и наша нейросеть бесплатно составит ваш суточный энергообмен по вашей цели. Рассчитает необходимое количество калорий которое необходимо вам для похудения и поддержания здорового образа жизни

Конструктор диеты
На каждый день

Одним движением составьте себе сбалансированную диету, которая позволит вам похудеть. Составляйте себе план питания на каждую неделю с новыми продуктами. Вы можете выбирать среди 2-3-4-5 разового питания. Удалять продукты которые вам не нужны и генерировать диеты в любой момент

Онлайн тренировки
В любом месте в любое время

Занимайтесь с тренерами онлайн через youtube и zoom. А так же проходите курсы для профессионалов фитнеса и диетологии в любой точке мира. Ко всем курсам прилагается сертификат об образовании от компании с государственной лицензией

Успехи наших посетителей
Запишитесь к тренеру онлайн
  • Индивидуальный план питания
  • Детальная инструкция
  • Список покупок
  • Упражнения для ускорения метаболизма
100 руб. оплатить картой
ЕДИНОРАЗОВАЯ ОПЛАТА | БЕЗ СКРЫТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

100% гарантия возврата денег

Возможно, вы уже пробовали много разных способов похудеть и разочаровались, теряя при этом деньги. Мы настолько уверены в качестве наших услуг, что готовы полностью вернуть вам деньги в течение 30 дней после покупки, в том случае если вы не получили видимых результатов и можете доказать, что вы выполняли наш план.

Энциклопедия фитнес инструктора
Сколько зарабатывает тренер тренажерного зала
Сколько зарабатывает тренер тренажерного зала
О том какую зарплату получает фитнес инструктор, какие есть пути увеличения дохода и что для этого нужно сделать
Подробнее
Как стать фитнес инструктором с нуля
Как стать фитнес инструктором с нуля
Пошаговая инструкция о том, что нужно сделать чтобы стать высокооплачиваем специалистом в индустрии фитнеса, красоты и здоровья.
Подробнее
Профессия фитнес-инструктор
Профессия фитнес-инструктор
Кто такой фитнес инструктор: история, виды и что должен уметь хороший тренер, чтобы выгодно отличаться от коллег.
Подробнее
последние вакансии
Инструкторы тренажерного зала
Оплата от:
от 45 000 ₽
Руководитель программ тренировочного процесса.
Оплата от:
от 100 000 ₽
Менеджер спортивной команды
Оплата от:
150 000 ₽
Инструктор групповых программ
Оплата от:
40 000 ₽
Показать еще
Онлайн подбор обучения для фитнес инструкторов
Хотите получить лучшее предложения по полноценным курсам или краткосрочным семинарам? Тогда заполните короткую анкету и вам будут подобраны самые оптимальные варианты обучения
Формат
В каком формате вы хотели бы пройти обучение
Опыт
Есть ли у вас опыт тренировок
Обьем
Какой вариант обучения вам подходит
Получить результаты

    Ваше имя:
    E-mail:
    Телефон:
    далее
    поиск курсов по направлению
    По направлению
    Очные курсы
    Дистанционные
    Онлайн
    Аэробика
    Экспресс
    Групповые программы
    Персональный тренер
    Работа в зале
    Цены на курсы
    Детский фитнес
    Кроссфит
    TRX
    Функциональные тренировки
    Фитнес для беременных
    Кинезиология и тейпирование
    Групповые программы
    Аквааэробика
    Йога
    Танцы
    Единоборства
    Пилатес
    Степ-Аэробика
    Интервальные тренировки
    Калланетика
    Дополнительные программы
    С трудоустройством
    С нуля
    Международный сертификат
    Stretch
    Питание и диетология
    Mind Body
    PortDeBras
    Разные программы
    Повышение квалификации
    Управление фитнес клубом
    Нутрициология
    Спортивный массаж
    Руководитель отдела продаж
    Миофасциальный релиз
    Anti-Age
    ЛФК
    отзывы о школах
    Все отзывы о школах
    Хорошее базовое обучение и теоретики-преподаватели
    Хорошее базовое обучение и теоретики-преподаватели
    Не могу сказать что мне понравилось обучение, с одной стороны много сильных преподавателей, но сам Д.Г. Калашников слишком жестко принимает экзамены. По сути заставляет просто выучивать учебник. Какой в этом смысл, если главное в нашей профессии - это практика
    Александра, 29 лет
    г. Москва
    Наверно лучшие курсы в Питере для инструкторов
    Наверно лучшие курсы в Питере для инструкторов
    Я получил отличные знания, когда проходил курсы инструкторов в школе Вейдера. Много практических упражнений, которые пригодятся на практике, а так же хорошие базовые знания: анатомии, продаж тренировок и физиологии.
    Андрей, 18 лет
    г. Санкт-Петербург
    Нужные и самые современные знания для фитнес индустрии
    Нужные и самые современные знания для фитнес индустрии
    Приятная стоимость обучение, хорошее погружение в занятия - все то что я получил. После прохождения курсов получил предложения о работе от клубов-партнеров и сразу начал свою трудовую деятельность. Блок "продаж" помог мне развить свою клиентскую базу
    Владимир, 23 года
    г. Москва
    itfit
    Рейтинг
    Фитнес
    Обучения
    +7(800)302-56-50
    contact@itfit.pro
    Проект ITFIT был создан с целью улучшения качества образования среди фитнес индустрии. А так же предоставление высококачественной информацию по фитнесу, здоровому образу жизни и нутрицевтиках составленной сертифицированными специалистами.
    Добавить свою историю

      Эффективность:
      Тестирование:
      Качество:
      Ваше фото до:
      Ваше фото: