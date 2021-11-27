в любое время!
проводят тренировки для Вас!
и онлайн ведение питания
NIDDK
Лишний вес – это чрезмерное увеличение жировой ткани, создающее угрозу жизни и здоровью человека. Лишний вес набирают незаметно, но избавиться от него довольно трудно, особенно когда уже появились проблемы со здоровьем.
Концентрация тестостерона у мужчин с повышенным ИМТ на 40-50% ниже, чем у лиц с нормальным ИМТ. Ожирение у мужчин связано с низкими концентрациями тестостерона, которые не являются вторичными по отношению к увеличению концентрации эстрадиола.
Что делать, если вы осознали наличие у себя лишнего веса? В первую очередь – не кидаться в крайности. Самый лучший вариант – комплексный подход, при котором программа избавления от избыточного веса будет состоять из всех необходимых мер – правильного питания, физической активности и подходящего образа жизни в целом.
При наличии лишнего веса сердечная мышца работает в усиленном режиме, а это является большой нагрузкой и приводит к нарушению кровообращения. Неправильное питание провоцирует увеличение холестерина и атеросклеротические бляшки перекрывают просвет кровеносного сосуда, вследствие чего кровообращение замедляется, а давление повышается.
Жировой гепатоз – это заболевание печени, при котором в клетках печени накапливается чрезмерное количество жира. Если 5 и более процентов от массы печени составляет жир, можно говорить о жировой болезни печени. Заболевание обратимо, то есть его можно вылечить. Главной причиной его возникновения является неправильное питание и повышенный ИМТ.
О том, что ожирение может провоцировать некоторые виды рака озвучивалось медиками уже давно.
«Весозависимые» разновидности рака:
- мозга;
- щитовидной железы;
- органов ЖКТ;
- органов малого таза.
Хоть динамика новых случаев рака с 1990-х годов уменьшилась, но повсеместная проблема ожирения существенно замедляет этот прогресс.
Задача почек — фильтровать вещества, попадающие в наш организм. Для поддержания здоровья при избыточном количестве каких-либо веществ почки должны убирать лишнее. Но когда «мусора» накапливается слишком много, происходит ухудшение состояния здоровья и как следствие появляются заболевания.
Повышенный ИМТ одна из основных причин развития нарушений в дыхательной системе во время сна. Апноэ (остановки дыхания) во сне происходят далеко не у всех людей, имеющих избыточный вес. Развитие такого синдрома в основном происходит у людей с большим количеством жировых отложений в области шеи. Чтобы максимально оценить риск развития остановок дыхания во сне, нужно учитывать количество внутреннего, так называемого висцерального жира.
Зачастую люди набирают вес не только потому что питаются неправильно. Уменьшение или полное отсутствие физических нагрузок также приводит к набору килограммов. Необходимо помнить, что сердце является мышцей, для нормальной работы которой нужны регулярные тренировки. Когда у человека повышенный ИМТ, то жир и холестерин скапливаются на стенках кровеносных сосудов, и приводят к образованию бляшек, которые замедляют кровоснабжение и сердцу приходится работать в усиленном режиме.
Ученые считают, что лишний жир, расположенный в области живота, представляет собой дополнительный фактор риска развития резистентности к инсулину. Жировые клетки (адипоциты) вырабатывают гормоны и другие соединения, которые повышают артериальное давление и вероятность развития воспалительных процессов в организме. И они также увеличивают резистентность к инсулину, который, в свою очередь, тормозит процессы распада жировых тканей — и ведет к набору лишнего веса.
Набор лишних килограммов увеличивает риск развития многих заболеваний. В запущенных случаях ожирение может стать причиной летального исхода. Поэтому если есть лишние килограммы, то в интересах здоровья следуют от них избавляться. Для этого нужно следить за питанием и не пренебрегать физическими нагрузками.
Сбрасывая ненужный организму вес, мы получаем возможность заниматься теми видами деятельности, которые раньше не могли себе позволить. С улучшением физической формы, мы можем позволить себе гораздо больше. Это ли не стимул? Однозначно да!
Когда удается успешно избавляться от избыточного веса, это несомненно поднимает настроение. Внешний вид всегда важен для человека, поэтому сбрасывая лишние кг, мы себя чувствуем лучше не только физически, но и психологически.
Похудение для многих является важной целью или мечтой. А их исполнение - это эмоциональный подъем и ощущение, что мы добились чего-то значимого, ведь путь к стройности и здоровью требует немалых усилий.
За счет физических упражнений наш организм вырабатывает вещества, которые вызывают положительные эмоции и расслабление. Очень важно вести активный образ жизни.
Избавляясь от лишнего веса, мы можем позволить себе наряжаться в то, что нравится. Это конечно больше эстетический аспект, но для многих он очень важен, ведь улучшается психологическое состояние. Но не будем забывать о том, что в первую очередь нормальный ИМТ — залог здоровья.
план питания
+ расчет калорий и суточных энергозатрат
Зарегистрируйтесь бесплатно на нашем сайте, пройдите небольшой опрос и наша нейросеть бесплатно составит ваш суточный энергообмен по вашей цели. Рассчитает необходимое количество калорий которое необходимо вам для похудения и поддержания здорового образа жизни
На каждый день
Одним движением составьте себе сбалансированную диету, которая позволит вам похудеть. Составляйте себе план питания на каждую неделю с новыми продуктами. Вы можете выбирать среди 2-3-4-5 разового питания. Удалять продукты которые вам не нужны и генерировать диеты в любой момент
В любом месте в любое время
Занимайтесь с тренерами онлайн через youtube и zoom. А так же проходите курсы для профессионалов фитнеса и диетологии в любой точке мира. Ко всем курсам прилагается сертификат об образовании от компании с государственной лицензией
- Индивидуальный план питания
- Детальная инструкция
- Список покупок
- Упражнения для ускорения метаболизма
100% гарантия возврата денег
Возможно, вы уже пробовали много разных способов похудеть и разочаровались, теряя при этом деньги. Мы настолько уверены в качестве наших услуг, что готовы полностью вернуть вам деньги в течение 30 дней после покупки, в том случае если вы не получили видимых результатов и можете доказать, что вы выполняли наш план.
г. Москва
г. Санкт-Петербург
г. Москва
Фитнес
Обучения