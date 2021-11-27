Низкий уровень тестостерона

Лишний вес – это чрезмерное увеличение жировой ткани, создающее угрозу жизни и здоровью человека. Лишний вес набирают незаметно, но избавиться от него довольно трудно, особенно когда уже появились проблемы со здоровьем.

Концентрация тестостерона у мужчин с повышенным ИМТ на 40-50% ниже, чем у лиц с нормальным ИМТ. Ожирение у мужчин связано с низкими концентрациями тестостерона, которые не являются вторичными по отношению к увеличению концентрации эстрадиола.

Что делать, если вы осознали наличие у себя лишнего веса? В первую очередь – не кидаться в крайности. Самый лучший вариант – комплексный подход, при котором программа избавления от избыточного веса будет состоять из всех необходимых мер – правильного питания, физической активности и подходящего образа жизни в целом.